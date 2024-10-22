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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: главный кард турнира 25 октября

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 25 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится в пятницу, 25 октября. Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В главном событии ивента российский боксер Дмитрий Кудряшов на ринг выйдет против бразильца Фернандо Родригеса. Поединок пройдет в формате 6 раундов по 3 минуты. В соглавном поединке сойдутся россиянин Вячеслав Василевский и бразилец Глейсон Тибау. Данный бой пройдет в формате 4 раунда по 3 минуты. «СЭ» публикует бои главного карда.

Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 25 октября

Дмитрий Кудряшов — Фернандо Родригес

Вячеслав Василевский — Глейсон Тибау

Артем Сусленков — Кристиан Хаммер

Давид Суров — Светослав Тетерин

Трансляция турнира в эфире «РЕН ТВ» начнется в 23.15 мск.

Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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