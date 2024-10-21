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21 октября, 22:40

Хаммер — о бое с Сусленковым: «Он сильный соперник, но у меня больше опыта»

Алина Савинова
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Немецкий боксер Кристиан Хаммер считает, что его противник Артем Сусленков является сильным соперником. Однако он намерен приложить максимальные усилия для того, чтобы убедительно победить россиянина.

«Я, конечно, посмотрел бои своего соперника. Он сильный соперник, но у меня больше опыта», — цитирует Хаммера РЕН ТВ.

Поединок Хаммера и Сусленкова пройдет 25 октября на турнире по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Формат боя — 8 раундов по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
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