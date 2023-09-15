Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова, известная как Русская валькирия, подерется с китаянкой Янь Юйсинь в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 сентября, в пятницу, в Элисте (Россия). Поединок пройдет по правилам кикбоксинга — три раунда по три минуты. Начало турнира — 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Янькова — чемпионка России по тайскому боксу, обладательница Кубка России по тайскому боксу и Кубка консульства Королевства Таиланд. Россиянка провела последний поединок в апреле этого года против турчанки Сюденур Бостанжи. Бой закончился ничьей.