Минеев подерется с Карвальо на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

15 сентября в Элисте пройдет турнир по правилам кикбоксинга суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном событии вечера подерутся российский боец ММА и кикбоксер Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator ММА, бразилец Рафаэль Карвальо.

В соглавном бою сойдутся Владислав Туйнов и Ли Ху, известный как Большой Дьявол.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции — в 23.00 по московскому времени. Главный бой ожидается — в 00.00 мск.

Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 сентября

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Владислав Туйнов — Ли Ху

Анастасия Янькова — Янь Юйсинь

Денис Бурматов — Вадим Апсит

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