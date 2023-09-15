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Сегодня, 07:00

Минеев — Карвальо и бои Яньковой и Туйнова: расписание турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Минеев подерется с Карвальо на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Владимир Минеев.
Фото Павел Волков, Известия

15 сентября в Элисте пройдет турнир по правилам кикбоксинга суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном событии вечера подерутся российский боец ММА и кикбоксер Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator ММА, бразилец Рафаэль Карвальо.

В соглавном бою сойдутся Владислав Туйнов и Ли Ху, известный как Большой Дьявол.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции — в 23.00 по московскому времени. Главный бой ожидается — в 00.00 мск.

Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 сентября

Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо

Владислав Туйнов — Ли Ху

Анастасия Янькова — Янь Юйсинь

Денис Бурматов — Вадим Апсит

Бокс/ММА: новости и статьи, интервью, UFC и Bellator, рейтинг лучших бойцов России в актуальном виде на сайте

Анастасия Янькова
Владимир Минеев
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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