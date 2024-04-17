Поветкин: «Фомичев покажет красивый бой с Даниловым»

Чемпион России по кулачному бою Олег Фомичев покажет красивый поединок с белорусом Николаем Даниловым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», заявил чемпион Олимпийских игр Александр Поветкин.

«Он не сдается, старается боксировать. Мне понравился бой с Сосланом Асбаровым. В конце, я считаю, он даже был лучше. Я думаю, должен показать интересный, красивый бой. Олег, желаю тебе только победы. Никогда не сдавайся, все будет хорошо», — приводит слова Поветкина РЕН ТВ.

Бой Фомичева и Данилова станет соглавным событием вечера. В главном поединке сойдутся Дмитрий Кудряшов и Даниэль Робутти.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 26 апреля на московской волейбольной арене «Динамо».