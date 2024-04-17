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Сегодня, 17:45

Поветкин пожелал Кудряшову удачи в поединке 26 апреля

Руслан Минаев
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Бывший чемпион мира Александр Поветкин поделился мнением о соотечественнике Дмитрии Кудряшове, который проведет бой с Даниэлем Робутти.

«Хороший, сильный боксер с хорошим, сильным ударом. Все зависит от него, и он должен справиться. Много боев было, ребят выносил, можно так сказать. Очень интересно смотреть было.

Дмитрий, я желаю тебе только победы. Я думаю, ты сможешь, у тебя все получится», — цитирует Поветкина РЕН ТВ.

Бой Кудряшова и Робутти состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 26 апреля. Он станет главным событием вечера.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Александр Поветкин
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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