«Тобол» и вратарь Коновалов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

«Тобол» расторг соглашение с 29-летним российским вратарем Иваном Коноваловым по обоюдному соглашению сторон, сообщает Metaratings.ru.

В декабре 2023 года Коновалов продлил контракт с «Тоболом» на один год.

29-летний Коновалов выступает за «Тобол» с февраля 2023 года после перехода из шотландского «Ливингстона». Всего на счету вратаря за казахстанский клуб 31 пропущенный мяч в 28 матчах, а также 10 сухих матчей.

Ранее «Тобол» выиграл Кубок Казахстана и в следующем сезоне сыграет в еврокубках.