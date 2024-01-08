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Сегодня, 17:35

«Тобол» и вратарь Коновалов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Тобол» расторг соглашение с 29-летним российским вратарем Иваном Коноваловым по обоюдному соглашению сторон, сообщает Metaratings.ru.

В декабре 2023 года Коновалов продлил контракт с «Тоболом» на один год.

29-летний Коновалов выступает за «Тобол» с февраля 2023 года после перехода из шотландского «Ливингстона». Всего на счету вратаря за казахстанский клуб 31 пропущенный мяч в 28 матчах, а также 10 сухих матчей.

Ранее «Тобол» выиграл Кубок Казахстана и в следующем сезоне сыграет в еврокубках.

Источник: https://metaratings.ru/news/tobol-i-vratar-konovalov-rastorgli-kontrakt-po-oboyudnomu-soglasiyu-storon-321962/
Иван Коновалов
Футбол
ФК Тобол
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