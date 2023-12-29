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Сегодня, 11:10

Марат Быстров — о сборной Казахстана: «Мы объединили всю страну»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Казахстана и «Ахмата» Марат Быстров назвал результат национальной команды главным событием в 2023 году.

«Самое яркое событие в мире спорта Казахстана 2023 года — это, я считаю, выступление национальной сборной страны по футболу. Именно то, что мы боролись до последнего за путевку на Евро напрямую. Нам удалось объединить весь Казахстан — много людей стало болеть за сборную, в том числе и те, кто раньше даже не интересовался футболом. И, думаю, это одна из самых главных наших побед, что всех мы объединили. Всю страну», — приводит слова Быстрова Legalbet.kz.

Сборная Казахстана c 18 очками финишировала четвертой в группе Н квалификации чемпионата Европы-2024. 21 марта команда сыграет на выезде с Грецией в полуфинале Лиги наций. В параллельном матче Грузия примет Люксембург. Победитель турнира квалифицируется на Евро-2024.

Источник: Legalbet
Сборная Казахстана по футболу
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