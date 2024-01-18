Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 17:30

Спортивный директор ИМТ — о переходе Зуева в тульский «Арсенал»: «Делаем хорошие трансферы»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор ИМТ Предраг Говедарица прокомментировал переход казахстанского вингера Александра Зуева в тульский «Арсенал».

«Не могу раскрывать детали трансфера — просто у нас это закрытая информация. Конечно, желаем Александру Зуеву всего лучшего. Он очень хорошо проявил себя у нас — и сейчас тяжело найти такого хорошего игрока, как он... Это единственное, что я могу сказать. Но хорошо, что мы делаем хорошие трансферы — это для нашего клуба очень важно», — цитирует специалиста Legalbet.kz.

Зуев перешел в ИМТ в сентябре 2023 года на правах свободного агента. За сербскую команду 27-летний футболист провел 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.

«Арсенал» с 35 очками после 20 туров занимает 5-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: https://legalbet.kz/news/delaem-horoshie-transferi-sportdir-imt-o-perehode-zueva/
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
0
Читайте также
«Сибирь» получила 4 поражения за нарушение лимита на легионеров
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» первым в КХЛ забронировал место в Кубке Гагарина
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Васина — о возможном возвращении в ЦСКА: «Виктора все устраивает в «Кайрате»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости