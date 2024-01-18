Спортивный директор ИМТ — о переходе Зуева в тульский «Арсенал»: «Делаем хорошие трансферы»

Спортивный директор ИМТ Предраг Говедарица прокомментировал переход казахстанского вингера Александра Зуева в тульский «Арсенал».

«Не могу раскрывать детали трансфера — просто у нас это закрытая информация. Конечно, желаем Александру Зуеву всего лучшего. Он очень хорошо проявил себя у нас — и сейчас тяжело найти такого хорошего игрока, как он... Это единственное, что я могу сказать. Но хорошо, что мы делаем хорошие трансферы — это для нашего клуба очень важно», — цитирует специалиста Legalbet.kz.

Зуев перешел в ИМТ в сентябре 2023 года на правах свободного агента. За сербскую команду 27-летний футболист провел 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.

«Арсенал» с 35 очками после 20 туров занимает 5-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.