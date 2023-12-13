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Полузащитник «Кайрата» Крачковский: «Четвертое место — не очень хороший результат»

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Российский полузащитник «Кайрата» Антон Крачковский оценил результаты команды в прошедшем сезоне.

«Если судить объективно, то, наверное, четвертое место для нас — не очень хороший результат. Хотелось бы попасть в тройку. Лично для себя могу сказать, что какие-то игры мог сыграть и лучше, более качественно. Думаю, что отдали много очков командам из нижней части турнирной таблицы. Некоторым мы проиграли, с кем-то играли вничью», — приводит слова Крачковского Meta-ratings.kz

«Кайрат» занял четвертое место в итоговой таблице Казахстанской Премьер-лиги.

Крачковский перешел в «Кайрат» из ЦСКА в марте 2022 года. В этом сезоне он провел за клуб 29 матчей во всех турнирах и сделал 5 результативных передач.

Источник: Meta-ratings.kz.
Футбол
ФК Кайрат
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