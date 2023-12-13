Вратарь Коновалов продлил контракт с «Тоболом» на один год

Российский вратарь «Тобола» Иван Коновалов продлил контракт с казахстанской командой на один год, сообщает Metaratings.ru.

29-летний Коновалов выступает за «Тобол» с февраля 2023 года после перехода из шотландского «Ливингстона». Всего на счету вратаря за казахстанский клуб 31 пропущенный мяч в 28 матчах, а также 10 сухих матчей.

Ранее «Тобол» выиграл Кубок Казахстана и в следующем сезоне сыграет в еврокубках.