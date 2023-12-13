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Сегодня, 18:23

Вратарь Коновалов продлил контракт с «Тоболом» на один год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский вратарь «Тобола» Иван Коновалов продлил контракт с казахстанской командой на один год, сообщает Metaratings.ru.

29-летний Коновалов выступает за «Тобол» с февраля 2023 года после перехода из шотландского «Ливингстона». Всего на счету вратаря за казахстанский клуб 31 пропущенный мяч в 28 матчах, а также 10 сухих матчей.

Ранее «Тобол» выиграл Кубок Казахстана и в следующем сезоне сыграет в еврокубках.

Источник: Metaratings.ru
Иван Коновалов
ФК Тобол
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