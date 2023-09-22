Казахстанский футболист попал в номинанты на премию за самый красивый гол года

Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген попал в список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

33-летний казахстанец забил в составе национальной команды в ворота сборной Дании в матче квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года.

Также на приз Пушкаша претендуют Альваро Барреаль, Линда Кайседо, Хулио Энсисо, Сон-джин Кан, Сэм Керр, Брайан Лосано, Гильерме Мадруга, Иван Моранте, Нуну Сантуш и Беатрис Дзанератто.