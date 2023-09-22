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Сегодня, 13:39

Казахстанский футболист попал в номинанты на премию за самый красивый гол года

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист Асхат Тагыберген
Асхат Тагыберген.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген попал в список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

33-летний казахстанец забил в составе национальной команды в ворота сборной Дании в матче квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года.

Также на приз Пушкаша претендуют Альваро Барреаль, Линда Кайседо, Хулио Энсисо, Сон-джин Кан, Сэм Керр, Брайан Лосано, Гильерме Мадруга, Иван Моранте, Нуну Сантуш и Беатрис Дзанератто.

Сборная Казахстана по футболу
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