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Сегодня, 14:48

Чурчич объяснил, почему «Тобол» не подпишет Глушакова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Тобола» Милич Чурич сообщил, что российский полузащитник Денис Глушаков не перейдет в казахский клуб.

«Смотрим футболистов, рассматриваем, какие еще варианты у нас есть. Но Дениса Глушакова точно не рассматривали, потому что ему 37 лет, а нам нужны игроки моложе — и не рассматривали его вообще», — приводит слова Чурича Legalbet.kz.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Источник: https://legalbet.kz/news/16502239/
Денис Глушаков
Футбол
ФК Тобол
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