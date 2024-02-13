Чурчич объяснил, почему «Тобол» не подпишет Глушакова

Главный тренер «Тобола» Милич Чурич сообщил, что российский полузащитник Денис Глушаков не перейдет в казахский клуб.

«Смотрим футболистов, рассматриваем, какие еще варианты у нас есть. Но Дениса Глушакова точно не рассматривали, потому что ему 37 лет, а нам нужны игроки моложе — и не рассматривали его вообще», — приводит слова Чурича Legalbet.kz.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».