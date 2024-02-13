Лобанцев назвал «Астану» казахстанским «Зенитом»

Российский вратарь «Елимая» Мирослав Лобанцев рассказал о выступлении в чемпионате Казахстана и согласился, что «Астану» можно назвать казахстанским «Зенитом».

«Были ли предложения из России? Конкретных — нет. Меня здесь все устраивает. Уже пятый год в Казахстане. Да и если бы, допустим, даже было из Первой лиги, где я уже поиграл... Очень тяжелая логистика, много перелетов, иногда чувствуешь себя, как в скафандре. Здесь тоже бывает непростая логистика, но не такая. В Казахстане большая мотивация — пробиться и сыграть в еврокубках. Я после «Кызыл-Жара» еще был в «Актобе». Но там играл мало, основным вратарем являлся Стас Покатилов. Поэтому, когда поступило предложение от «Елимая», то принял его. Сейчас, правда, у меня повреждение, но надеюсь, что в сезоне помогу команде. «Астана» — это казахстанский «Зенит»? Наверное, и так можно сказать. Плюс в топе «Актобе». Сейчас еще громко заявляет о себе «Ордабасы». В целом уровень чемпионата растет, хорошо выступает сборная», — приводит слова Лобанцева Metaratings.ru.

Лобанцев выступает за «Елимай» с января 2024 года. На счету вратаря 78 матчей за «Кызыл-Жар» при 83 пропущенных голах и 23 матчах на «ноль», а также четыре матча за «Актобе» с пятью пропущенными мячами и одним «сухим» матчем.