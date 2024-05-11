Латвия избежала позора на старте ЧМ! Многолетний помощник Знарка чуть не проиграл полякам

Было очень близко к первой сенсации на чемпионате мира.

Чемпионат мира. Группа B

Польша — Латвия — 4:5 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 0:1)

Голы: Мациас — 1 (Михальски), 15:29 — 1:0. Мамчицс — 1 (Ансонс, Индрашис), 22:18 — 1:1. Валега — 1 (Урбанович, Дроня), 28:15 — 2:1. Аболс — 1 (мен.), 42:32 — 2:2. Мациас — 2 (Дзиубински), 47:56 — 3:2. Даугавиньш — 1, 52:25 — 3:3. Рих. Букартс — 1, 54:54 — 3:4. Дзиубински — 1 (Даугавиньш, Зиле, Дзиеркалс, Букартс, Батня, Брык, Михальски), 56:24 — 4:4. Даугавиньш — 2 (Аболс), 63:29 — 4:5.

Вратари: Мюррэй — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 22 (5+10+6+1) — 37 (12+9+15+1).

Судьи: Пирс, Хрибик.

Острава. Ostravar Arena. 9109 зрителей.

Сборная Латвии впервые в своей истории приехала на чемпионат мира в статусе бронзового призера прошлого турнира. И, как это нередко бывает, вечный середняк в стартовом матче группы B недооценил главного аутсайдера в лице Польши, которая вернулась в элиту спустя больше 20 лет бултыхания между группами А и B в первом дивизионе.

Как «лучшие друзья» волейболиста Алексея Спиридонова оказались в топе? Разумеется, не без помощи бана сборных России и Белоруссии от ИИХФ. Говорить о каком-то стремительном развитии хоккея и повышенному вниманию к нему в восточноевропейском государстве, где на первых ролях всегда были футбол и волейбол, не приходится. Однако год назад команда под руководством словака Роберта Калабера прорубила окно наверх вслед за британцами собственными усилиями, не прибегая к раздаче паспортов иностранцам.

Изначально всем было понятно, что сохранить прописку в топ-дивизионе полякам будет проблематично, а конкурировать с классно упаковавшимися шведами и американцами вовсе нереально. Но как тут не вспомнить, что четыре года назад Польша сенсационно не пустила в финал олимпийской квалификации на Игры в Пекин Казахстан, с которым они вновь встретятся на групповой этапе.

Сегодня поляки доказали, что все еще способны преподносить сенсации, сумев создать огромные проблемы команде верного напарника Олега Знарка Харийса Витолиньша и заставив соперника отыгрываться практически весь матч.

Сделала это Польша не без сразу трех рикошетов, откровенного везения и отвратительной игры Элвиса Мерзликинса. Голкипер латвийцев, приехавший в Чехию после провального сезона в «Коламбусе», кажется, делал этим вечером все, чтобы подарить победу сопернику и не дать своей команде отыграться.

Самым удачливым у поляков оказался главный талант команды 19-летний Кшиштоф Масиас, ставший в этом сезоне четвертым бомбардиром «Принс Альберта» из Западной хоккейной лиги. Парень из канадской юниорки дважды вывел «белых орлов» вперед по ходу игры, но героем встречи в итоге не стал, уступив это звание капитану прибалтов Каспарсу Даугавиньшу.

Именно бывший нападающий «Динамо», «Торпедо», «Спартака» и «Витязя» забросил важнейшую шайбу на 52-й минуте, здорово сработав на пятачке и сравняв счет в третий раз.

Практически сразу после капитанского гола Латвии удалось впервые выйти вперед благодаря великолепным рукам и сольному проходу Рихардса Букартса. Вот только этот мини-шедевр в очередной раз помножил на ноль Мерзликинс, который не справился с набросом Матеуша Брыка от синей линии и отправил команды в овертайм.

Ну а в дополнительной пятиминутке свое слов вновь сказал Даугавиньш. Ровно за минуту до ее окончания он подтвердил свой статус вожака латвийцев и вместе с Родриго Аболсом разорвал оборону Польши, вымучив победу для команды Витолиньша.