Канада победила финнов их же оружием. Хозяевам ЧМ не помогли даже домашние трибуны

«Кленовые листья» идут в полуфинал.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Канада — Финляндия — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Куинн — 1 (Крауз), 7:12 — 1:0. Блэй — 3 (Нейберс, Бэррон), 30:45 — 2:0. Карконе — 3 (Уигар, Миддлтон), 42:54 — 3:0. Хартикайнен — 4 (Рантанен, Лехтонен), 56:52 — 3:1. Тоффоли — 2 (п.в.), 57:42 — 4:1.

Вратари: Монтембо — Ларми (56:34 — 56:52, 57:07 — 57:42, 58:10).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 31 (10+8+13) — 28 (10+9+9).

Судьи: Гржибик, Хольм.

25 мая. Тампере. Nokia Arena.

Сборная Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира потерпела поражение (1:4) от канадцев и впервые с 2018 года осталась без медалей на крупных турнирах. Первые зерна сомнения относительно статуса фаворита применительно к хозяевам зародились еще на старте предварительном раунда. От игры финнов веяло необычным для них разгильдяйством. Дальше дела лучше не стали. Два поражения в группе — еще не самое главное. Это дело житейское и к плей-офф можно выйти на пик формы, решив в оперативном режиме острые проблемы.

Однако главному тренеру Юкке Ялонену, несмотря на свой огромный опыт, так и не удалось найти правильные слова, чтобы вернуть команде привычные системность и баланс. Может, прежние герои постарели и не способны выдавать прежнюю эффективность. Может, яркому по именам нападению, где задавал ритм супербомбардир «Колорадо» Микко Рантанен, не хватило точной настройки и реализации. Может, оказался не готов к давлению самый ценный игрок плей-офф шведского чемпионата, вратарь Эмиль Ларми. Но канадцы действовали в простой манере, непривычно для себя много оборонялись и ловили соперника на ошибках.

Нападающий Джек Куинн красиво обыграл финского ветерана Атте Охтамаа, хитро нанес скрытый бросок и вывел сборную свою команду вперед.

Год назад при крайне сомнительном судействе сборная Канады на льду Тампере уступила хозяевам в финале. Теперь скромному по качеству состава коллективу удалось взять яркий реванш. Канадцы терпели, блистал в воротах Сэм Монтембо, а их контратаки были опасны как отточенный клинок в темном переулке. Форвард Сэмми Блэ довел преимущество своей команды до двух шайб после выхода «три в одного».

Отыгрываться против сборной Канады — неказистой на вид, но очень правильной, никому не пожелаешь. Игра первым номером ментально не очень подходит для финнов. Даже поддержка своих трибун не спасла их от вылета. Канадцы победили соперника его же оружием — дисциплиной, спокойствием, надежностью и строгим следованием тренерского плана.