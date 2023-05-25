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Сегодня, 23:10

От такого позора не отмыться никогда. Латвия прибила мягкотелых шведов и побьется с Канадой в полуфинале ЧМ

Отдел хоккея «СЭ»
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Латвия обыграла Швецию и вышла в полуфинале ЧМ-2023.
Фото AFP
Суперсенсация от Витолиньша.

Чемпионат мира. 1/4 финала
Швеция — Латвия — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Локмелис — 1 (Рих. Букартс, Цибульскис), 12:56 — 0:1. Лильегрен — 2 (Раймонд, А. Линдхольм), 29:41 — 1:1. Индрашис — 2 (Рих. Букартс, Якс), 45:55 — 1:2. Якс — 1 (бол., Индрашис, Рих. Букартс), 53:46 — 1:3.
Вратари: Лар. Юханссон (57:05) — Силов.
Штраф: 4 — 33.
Броски: 41 (13+13+15) — 15 (8+1+6).
Судьи: Каукокари, Макфарлейн.
25 мая. Рига. «Арена Рига».

В четвертьфинале между Швецией и Латвией был очевидный фаворит — скандинавы уверенно прошли групповой этап, а вот прибалты в последний момент залезли в плей-офф благодаря победе над немотивированными швейцарцами. Но игра в итоге преподнесла главную сенсацию турнира.

Шведы, как и полагается фаворитам, начали активно, но пробить вратаря системы «Ванкувера» Шиловса не могли. А вот латыши благодаря мощному накату на пятак сумели открыть счет — 19-летний Лочмелис набрал первое очко на чемпионате мира.

Скандинавы наносили много бросков, но опасности они не несли — соперник не давал атаковать с опасных позиций. При игре в формате «4 на 4» на льду стало больше пространства, и шведы этим воспользовались — отличился защитник Лильегрен.

Мартиньш Дзиеркалс получил матч-штраф, но шведам не удалось его использовать — пять минут большинства прошли впустую. А вот бывший нападающий московского и рижского «Динамо» Микс Индрашис реализовал свой момент в контратаке — гол вышел очень эффектным.

А вскоре экс-защитник «Сочи» Яникс Якс удвоил преимущество Латвии — Ларс Юханссон не смог удержать шайбу после дальнего броска соперника и упустил ее в ворота.

Шведы не смогли отыграться и сенсационно вылетают уже на стадии четвертьфинала. А вот Латвии предстоит встреча с еще одним монстром. Сумеет ли команда Харийса Витолиньша преподнести еще одну сенсацию?

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