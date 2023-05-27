Гениальный гол юниора обломал финал для Латвии! Канада остановила дерзких выскочек

Половину матча латвийцы вели в счете.

Чемпионат мира. 1/2 финала

Канада — Латвия — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Локмелис — 2 (Рих. Букартс, Зиле), 8:18 — 0:1. Блэй — 4 (Кребс, Миддлтон), 35:32 — 1:1. Балцерс — 2, 36:38 — 1:2. Куинн — 2 (Крауз, Лотон), 40:45 — 2:2. Фантилли — 1 (Лучич, Бэррон), 48:56 — 3:2. Лотон — 2 (п.в.), 59:17 — 4:2.

Вратари: Монтембо — Силов (59:06 — 59:17, 59:40).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 36 (9+16+11) — 22 (7+6+9).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

27 мая. Тампере. Nokia Arena.

Выход сборной Латвии в полуфинал, пожалуй, главная сенсация чемпионата мира. Мягкотелые шведы не смогли переломить ход неудачно складывавшегося для них четвертьфинала и выбыли из борьбы за трофей. А команда Харийса Витолиньша сыграла предельно грамотно в обороне и напомнила ХК МВД и «Динамо» Олега Знарка, в которых латвийский специалист был тактическим идеологом.

Канадцы мощно прошлись катком по финнам и подтвердили статус фаворита турнира. Казалось, что после сенсации в другой паре путь Канады в финал будет простым, но латвийцы провели еще один вдохновенный матч.

Совершенно неожиданно героем Латвии в плей-офф стал 19-летний нападающий Лоцмелис. Поборовшись на пятаке, он опередил в борьбе за шайбу сразу двоих канадцев. Удивительно, что нападающий за шесть матчей группового этапа не забил ни разу, а шведам и канадцам в играх на выбывание положил по голу.

Рубились команды на славу: за второй период было зафиксировано аж 11 двухминутных удалений! В одном из моментов Букартсу даже хотели дать пять минут штрафа, но после видеопросмотра арбитры приняли решение ограничиться малым штрафом.

Юниор Фантилли попал в штангу и психанул, а вот опытный Блэз был хладнокровнее, положив шайбу в касание точно в угол.

Канадцы так долго отыгрывались, но очень быстро пропустили снова. Балцерс сделал все сам, обыграв защитника, а затем точно бросив.

Молодой латвийский вратарь Шилов провел отличный сезон в системе «Ванкувера», успев дебютировать в НХЛ. На чемпионате мира он выглядит потрясающе, но в моменте со вторым годом Куинн его подловил, бросив в шлем, от которого шайба отскочила в ворота.

А затем настало время Фантилли. Юниор, которому прочат выбор на драфте под вторым номером, запомнился на турнире только грубостью и кучей запоротых моментов. Но в нужный момент Адам показал мастерство, легко обыграв Фрейбергса и точно бросив с кистей.

Этот гол и стал победным. Канада вышла в финал, а Латвия в любом случае войдет в историю. Для полного счастья команде Витолиньша нужно выиграть матч за третье место.