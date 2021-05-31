Чехия с трудом спаслась от вылета! Чемпионат мира чуть не потерял первую топ-сборную

Датчане были близки к сенсации.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Чехия — Дания — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Н. Йенсен — 5 (бол., М. Лауридсен, Олесен), 3:41 — 0:1. Кубалик — 3 (Хытил, Врана), 45:23 — 1:1.

Победный буллит: Хытил.

Вратари: Грубец (Вилл, 65:00) — Дам (Сегорд, 65:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (13+13+6+6) — 13 (6+3+3+1).

Судьи: Гофман, Ромасько.

31 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Поражение от сборной Дании в основное время могло перечеркнуть все старания чехов в предыдущих играх. При любых раскладах матчем в группе со Словакией команда Филипа Пешана завершила бы выступление в Латвии и могла собирать вещи из «пузыря». Чемпионат мира приучил к сенсациям, но все они оставались не настолько глобальными, как, к примеру, невыход топ-сборной в плей-офф. Причем перед турниром чехов не безосновательно относили к фаворитам группы А.

Датчане, напротив, приятно удивляли на чемпионате мира. Оборонительная модель, построенная главным тренером Хайнцем Элерсом, приносит результат. Его команда не пропускала на турнире больше трех шайб. Забивала иногда больше — как, допустим, со шведами, которых датчане обыграли в первом матче турнира (4:3). Если парни Элерса и проигрывали, то обязательно «под ноль» — так было со Швейцарией, Россией и Словакией. Главное, что датчане взяли очки в стратегически важных матчах с Великобританией и Белоруссией и перед встречей с Чехией делили пятое и шестое места.

Сегодня два периода все шло по плану Элерса. Датчане быстро открыли счет, реализовав большинство уже на четвертой минуте. Для Никласа Йенсена эта шайба стала пятой на турнире — нападающий «Йокерита» догнал в снайперской гонке британца Лиама Керка и швейцарца Грегори Хофманна.

It's all or nothing today for @DKIshockey and they know it. Nicklas Jensen opens the score with a PP bullet???#CZEDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/CXHDjgrVRc — IIHF (@IIHFHockey) May 31, 2021

Чехи владели территориальным преимуществом, нагружали бросками Себастьяна Дама, трудиться которому пришлось в поте лица. Но оборона датчан нивелировала все старания соперника в атаке. Не без везения Дам держал ворота на замке. После двух периодов преимущество чехов по броскам было пугающим (26-9). Эмоции Пешана говорят сами за себя.

В третьем периоде оборона датчан сдалась. Филип Хытил нашел на дальней штанге Доминика Кубалина, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Дам в том эпизоде был уже отыгран. Форвард «Чикаго» мог решить исход матча в основное время, но заход Кубалика на дубль остановил вратарь сборной Дании. Спасение для хит-парада турнира, не иначе. Прочитал Дам и выход «один на один» Якуба Враны в конце двадцатиминутки.

Овертайм стал логичным продолжением малорезультативного матча. Чехи могли и не доводить дело до буллитов, но гол Гронека арбитры отменили после длительного видеопросмотра. Штаб Элерса можно только похвалить за грамотно взятый челлендж. Кубалик зашел в зону до того, как шайба пересекла синюю линию — это отлично видно даже с телевизионной картинки.

Команды отложили развязку до буллитов, где парни Пешана не оставили шансов ни Даму, ни его сменщику Мадсу Сегорду. Ганзл, Врана, Коварж и Хытил мастерски реализовали свои попытки и выписали датчанам приговор. Дам провалил буллиты — но впереди у него целый год, чтобы отработать этот компонент. Дания потеряла шансы на выход в плей-офф, но своей игрой в Латвии оставила приятное впечатление, несмотря на чересчур оборонительный стиль. Чехам, чтобы пройти в четвертьфинал, необходимо набрать как минимум два очка со словаками или надеяться, что сборная России обыграет в основное время шведов. В таком случае «Тре Крунур» пролетят мимо плей-офф.