Виталий Прохоров считает, что нельзя сравнивать матчи сборной России против чехов на Евротуре и ЧМ-2021

Олимпийский чемпион-1992 по хоккею Виталий Прохоров призвал не сравнивать матчи сборной России против Чехии на Евротуре (0:4) и предстоящем чемпионате мира.

Исходя из моего опыта, игра одного турнира, никак не соприкасается с игрой другого, официального мероприятия — по определению. Это противоположные вещи. Вроде, хоккей, одна игра. Но матч Евротура и матч чемпионата мира – это совершенно разное. Игры Евротура проходят в рамках подготовки к мировому первенству. Потому что на ЧМ все будет иначе, поэтому рассматривать победы и поражения в матчах Евротура стоит только как подготовку», — приводит слова Прохорова «Газета.Ru».

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Первый матч против чехов состоится 21 мая. Начало – в 16:15 по московскому времени.