Великобритания в овертайме обыграла Францию и выбила ее из элитного дивизиона чемпионата мира

Сборная Великобритании​ одержала победу над командой Франции​ в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019 (4:3 ОТ).

Победная шайба в овертайме на счету нападающего Бена Дэйвиса. К середине второго периода Великобритания уступала со счетом 0:3, но сумела сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Британцы набрали 2 очка и расположилась на седьмой строчке в группе A. Французы с 2 баллами заняли последнее место. Таким образом, сборная Франции покинула элитный дивизион чемпионата мира.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Франция – Великобритания – 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Реш – 4 (Манавиан, Бозон), 23:36 – 1:0. Трей – 1 (бол., Шакиашвили, Тексье), 27:31 – 2:0. Реш – 5 (Клеро), 27:37 – 3:0. Дауд – 1 (О`Коннор), 34:59 – 3:1. Хэммонд – 4 (О`Коннор, Дэв. Филлипс), 38:04 – 3:2. Фармер – 1 (Дэв. Филлипс, О`Коннор), 45:16 – 3:3. Дэйвис – 2 (Дж. Филлипс), 62:03 – 3:4.

Вратари: Арди – Баунс.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 36 (10+11+10+5) – 30 (10+9+10+1).

Судьи: Каукокари, Стано.

20 мая. Кошице. Steel Arena.