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Сегодня, 17:59

Журналист TSN: хоккейные федерации не ждут скорого возвращения сборной России на международную арену

Виктория Кравченко
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Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тампере уверенны, что сборные России и Белоруссии не скоро вернуть на международные турниры, пишет в Twitter журналист TSN Горд Миллер.

Он сообщил, что в конгрессе считают, что пройдут годы, прежде чем россиян допустят до международных соревнований и это будет происходить независимо от событий на Украине.

«Для ясности, крайне маловероятно, что России разрешат принять молодежный чемпионат мира в 2032 году, проведение которого было утверждено еще в 2018 году», — цитирует Миллера РИА Новости.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с марта 2022 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230526/rossiya-1874417486.html
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