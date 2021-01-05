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Совет ИИХФ примет решение о месте проведения ЧМ-2021 в конце января

21:47
Рене Фазель. Фото AFP
Рене Фазель. Фото AFP
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что совет ИИХФ примет решение о месте проведения ЧМ-2021, информирует ТАСС.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии.

Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге. Также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10410087

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