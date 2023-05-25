Латвия победила Швецию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Латвии обыграла Швецию в четвертьфинале чемпионата мира — 3:1.

В составе латвийской команды забивали Данс Локмелис, Микс Индрашис и Янис Якс. У шведов отличился Тимоти Лильегрен.

Латвия вышла в полуфинал чемпионата мира и 27 мая сыграет с Канадой, которая обыграла Финляндию (4:1).

Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

Швеция — Латвия — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Локмелис — 1 (Рих. Букартс, Цибульскис), 12:56 — 0:1. Лильегрен — 2 (Раймонд, А. Линдхольм), 29:41 — 1:1. Индрашис — 2 (Рих. Букартс, Якс), 45:55 — 1:2. Якс — 1 (бол., Индрашис, Рих. Букартс), 53:46 — 1:3.

Вратари: Лар. Юханссон (57:05) — Силов.

Штраф: 4 — 33.

Броски: 41 (13+13+15) — 15 (8+1+6).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

25 мая. Рига. «Арена Рига».