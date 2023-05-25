Канада обыграла Финляндию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Канады обыграла Финляндию в четвертьфинале чемпионата мира — 4:1.

В составе североамериканской команды забивали Джек Куинн, Сэмюэл Блэз, Майкл Каркон и Тайлер Тоффоли. У финнов отметился Теему Хартикайнен.

Канада вышла в полуфинал чемпионата мира и сыграет с победителем матча Швеция — Латвия.

Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

Канада — Финляндия — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Куинн — 1 (Крауз), 7:12 — 1:0. Блэй — 3 (Нейберс, Бэррон), 30:45 — 2:0. Карконе — 3 (Уигар, Миддлтон), 42:54 — 3:0. Хартикайнен — 4 (Рантанен, Лехтонен), 56:52 — 3:1. Тоффоли — 2 (п.в.), 57:42 — 4:1.

Вратари: Монтембо — Ларми (56:34 — 56:52, 57:07 — 57:42, 58:10).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 31 (10+8+13) — 28 (10+9+9).

Судьи: Гржибик, Хольм.

25 мая. Тампере. Nokia Arena.