Сборная России прилетела в Словакию на ЧМ-2019

Подопечные главного тренера Ильи Воробьева прилетели в Словакию, где примут участие в матчах чемпионата мира-2019, информирует официальный Твиттер сборной России.

ЧМ-2019 пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В первой игре россияне встретятся с Норвегией (10 мая).

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