Стал известен расширенный состав сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Официальный сайт Федерации хоккея Казахстана 16 апреля опубликовал расширенный список игроков для подготовки к чемпионату мира-2021, который пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Хенрик Карлссон («Барыс»), Никита Бояркин («Сарыарка»), Демид Еремеев («Темиртау»), Андрей Шутов («Торпедо»);

Защитники: Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Виктор Сведберг (все — «Барыс»), Адиль Бекетаев («Торпедо»), Кирилл Полохов («Тамбов»), Дмитрий Степанов («Актобе»);

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков, Роман Старченко, Кертис Волк (все — «Барыс»), Саян Данияр («Номад»), Дмитрий Гренц, Кирилл Савицкий, Александр Шин, Артем Лихотников (все — «Торпедо»), Александр Борисевич, Владислав Никулин («Сарыарка»), Евгений Рымарев («Югра»), Найджел Доус («Ак Барс»).

15 апреля стало известно, что наставник «Барыса» Юрий Михайлис назначен главным тренером сборной Казахстана на чемпионат мира 2021 года.

Соперниками казахстанцев по группе В будут команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.