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Чемпионат мира

Ромасько и Гофман будут работать на матчах чемпионат мира-2020

10:03
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ИИХФ объявила имена судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира-2020. В список главных арбитров вошли двое россиян: Евгений Ромасько и Роман Гофман, сообщает официальный сайт турнира.

В качестве лайнсменов приглашены Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.

На матчах первого дивизиона будут работать Денис Наумов и Евгений Юдин.

Чемпионат мира по хоккею 2020: все новости, разсписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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