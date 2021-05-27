Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Михаил Захаров: «При Бэйлене Белоруссия пропустила пять шайб, это очень много для ведущего игрока»

00:19
Теги:

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров рассказал о причинах поражения в матче чемпионата мира по хоккею против сборной Великобритании (3:4).

«Плохо начали матч, хотя не сразу, — цитирует Захарова сайт Федерации хоккея Белоруссии 27 мая. — По броскам поначалу было равенство, но по моментам соперник переигрывал. Великобритания сегодня выжала из своих эпизодов все, что могла. Все всё прекрасно видели: момент — гол, момент — гол. Мы же своими моментами не пользовались. Совсем необязательным получился второй гол, когда мы владели шайбой, но непостижимым образом не смогли вывести ее из зоны. Третий гол — то же самое. И при последней шайбе пошли ва-банк, хотя можно было сыграть проще. Недовольны игрой сегодня.

Наши лидеры, которые на виду в КХЛ, должны были сыграть против британцев активнее. К сожалению, сегодня они лидерами не стали. Мы же не можем заменить этих игроков хоккеистами из белорусского чемпионата. Хотя представители экстралиги сегодня тоже провалились. Мы превзошли соперника по броскам, но хоккеисты из чемпионата Беларуси свой микроматч проиграли. Не хватает им навыка бороться и сражаться в каждой игре без исключения.

Чемпионат мира — это серьезнейшее соревнование. И если хоккеист приезжает на турнир за десять дней до его начала, то он ничего не покажет, каким бы уровнем он ни обладал бы. Надо говорить, как есть: они не готовы. Ладно, Шарангович приехал поздно, но он хоть в форме. Кодола вообще после травмы на морально-волевых качествах выходит. Есть над чем призадуматься. И это очень серьезный вопрос. Взять Бэйлена — уже вроде бы пять шайб при нем пропустили. Это очень много для ведущего игрока«.

Для Великобритании эта победа стала первой на турнире. У команды 4 очка в четырех матчах. Британцы обошли в турнирной таблице группы A Белоруссию, которая с 4 очками занимает пятое место.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 43262
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Суперталант из Дагестана: бросил вызов Чимаеву, невероятен в грэпплинге, а в Америке начал как Хабиб
Сборная Казахстана нанесла Германии первое поражение на чемпионате мира
Чемпионат мира по хоккею-2021, результаты матчей 26 мая: Россия — Дания и другие игры
Конте ушел из «Интера» через три недели после чемпионства. Клуб считает убытки и готовится к распродаже игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд