Михаил Захаров: «При Бэйлене Белоруссия пропустила пять шайб, это очень много для ведущего игрока»

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Захаров рассказал о причинах поражения в матче чемпионата мира по хоккею против сборной Великобритании (3:4).

«Плохо начали матч, хотя не сразу, — цитирует Захарова сайт Федерации хоккея Белоруссии 27 мая. — По броскам поначалу было равенство, но по моментам соперник переигрывал. Великобритания сегодня выжала из своих эпизодов все, что могла. Все всё прекрасно видели: момент — гол, момент — гол. Мы же своими моментами не пользовались. Совсем необязательным получился второй гол, когда мы владели шайбой, но непостижимым образом не смогли вывести ее из зоны. Третий гол — то же самое. И при последней шайбе пошли ва-банк, хотя можно было сыграть проще. Недовольны игрой сегодня.

Наши лидеры, которые на виду в КХЛ, должны были сыграть против британцев активнее. К сожалению, сегодня они лидерами не стали. Мы же не можем заменить этих игроков хоккеистами из белорусского чемпионата. Хотя представители экстралиги сегодня тоже провалились. Мы превзошли соперника по броскам, но хоккеисты из чемпионата Беларуси свой микроматч проиграли. Не хватает им навыка бороться и сражаться в каждой игре без исключения.

Чемпионат мира — это серьезнейшее соревнование. И если хоккеист приезжает на турнир за десять дней до его начала, то он ничего не покажет, каким бы уровнем он ни обладал бы. Надо говорить, как есть: они не готовы. Ладно, Шарангович приехал поздно, но он хоть в форме. Кодола вообще после травмы на морально-волевых качествах выходит. Есть над чем призадуматься. И это очень серьезный вопрос. Взять Бэйлена — уже вроде бы пять шайб при нем пропустили. Это очень много для ведущего игрока«.

Для Великобритании эта победа стала первой на турнире. У команды 4 очка в четырех матчах. Британцы обошли в турнирной таблице группы A Белоруссию, которая с 4 очками занимает пятое место.