Представители ИИХФ в апреле оценят ход подготовки Санкт-Петербурга к ЧМ-2023

Международная федерация хоккея в апреле отправит своих представителей в Санкт-Петербург для того, чтобы проверить ход подготовки города к ЧМ-2023, сообщает ТАСС.

- В марте будет проведено собрание совета IIHF в финском Тампере, после чего будет отправлена группа людей для проверки подготовки к строительству новой арены в Санкт- Петербурге и подготовки города к чемпионату мира, - сказал агентству вице-президент IIHF, глава комитета по проведению соревнований Калерво Куммола. - Визит пройдет в апреле, точное число пока неизвестно. Также будет проведена проверка стадионов в Новосибирске и Омске, но ориентировочных дат пока нет.

Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в "Ледовом дворце", построенном к ЧМ-2000, и на новой 22-тысячной арене.

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