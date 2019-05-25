Поражение России от Финляндии в полуфинале ЧМ. Видеообзор

Сборная России уступила Финляндии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). Единственный гол забил форвард Марко Анттила. В матче за бронзу россияне сыграют либо с Канадой, либо с Чехией.
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