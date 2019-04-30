Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прилетел в Москву, сообщает официальный Твиттер ФХР. Форвард, как и его партнеры по команде Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, присоединятся к сборной России для участия в чемпионате мира-2019.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев прибудет в расположение команды уже в Чехию, где пройдет заключительный этап Евротура.

"Кэпиталз" вылетели из Кубка Стэнли, уступив в первом раунде "Каролине" 3-4. "Мэйпл Ливз" проиграли "Бостону" тоже в семи играх.

📣 Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию – Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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