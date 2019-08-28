«Не стоит теперь закапывать парня». Бобровский поддержал Кузнецова

Голкипер «Флориды» и сборной России Сергей Бобровский поддержал нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован ИИХФ на 4 года за употребление кокаина.

«Тяжелая ситуация для него и для его семьи, — написал Бобровский в Instagram, — Согласен, история получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не стоит забывать, что все мы люди и спортсменам также как и всем людям свойственно ошибаться. Давайте лучше поддержим человека. Сколько хороших дел он уже сделал для своего родного Челябинска, для российского хоккея в целом. И сколько еще хороших дел и красивых голов впереди. Держись, старина, сделай правильные выводы и двигайся дальше».

НХЛ пока не объявила никакого вердикта по ситуации с Кузнецовым.