Латвия может отказаться от проведения совместного с Белоруссией ЧМ-2021

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на данный момент в стране не уверены в проведении совместного чемпионата мира-2021 с Белоруссией, из-за нестабильной ситуации у соседей внутри страны.

При этом в Латвийской федерации хоккея отметили, что самостоятельно страна не сможет провести турнир, так как в Латвии нет второго современного стадиона, как «Арена-Рига».

— Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию, — приводит ТАСС слова Кариньша телеканалу LTV-7. — Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией. Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить.