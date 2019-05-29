Ковальчук откровенно высказался о своей роли игрока четвертого звена на ЧМ-2019

Форвард сборной России Илья Ковальчук - о выступлении на чемпионате мира. Россияне заняли третье место на турнире.

- Ваша роль игрока четвертого звена – ужасна. Есть ощущение, что у вас она не получилась.

– Я согласился на интервью, и вы сразу начали с провокационных вопросов бомбить?

– Так вы времени мало нам дали.

– Когда столько не то чтобы звезд, но успешных хоккеистов приезжает в одну команду, понятно, что у каждого из них будет совсем другая роль. Не та, что в клубе, в котором они играют. Поэтому с этим надо не то чтобы смириться, но принять как должное. И делать что-то такое, чего ты не делал до этого. Ничего страшного нет. Никто у нас не играл по 22-25 минут из нападающих. Был кто-то такой?

– Нет. Но и ваше игровое время существенно изменилось.

– Да. Но в некоторых матчах я играл и по 15 минут. В некоторых – по 9. Как требовала ситуация. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полностью интервью-бомба Ильи Ковальчука - скоро в "СЭ"