Кирилл Капризов: "Готовимся к ЧМ-2019. Нужно быть командой и не смотреть на фамилии"

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов​ не думает о чемпионстве армейцев после удачного сезона в КХЛ, сообщает официальный Твиттер московского клуба. 22-летний спортсмен отметил, что никто в национальной команде не обращает внимания на фамилии.

– Спокойно готовимся к чемпионату мира, о чемпионстве с ЦСКА уже не вспоминаем. Все друг друга в команде знают, о клубной принадлежности не думаем. После побед уверенность только укрепляется. Нам правильно сказали: нужно быть командой и не смотреть на фамилии, – приводит слова Капризова пресс-служба армейцев.

ЧМ-2019 пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В первой игре россияне встретятся с Норвегией (10 мая).

💬 Кирилл Капризов:



"Спокойно готовимся к чемпионату мира, о чемпионстве с ЦСКА уже не вспоминаем. Все друг друга в команде знают, о клубной принадлежности не думаем. После побед уверенность только укрепляется. Нам правильно сказали: нужно быть командой и не смотреть на фамилии" pic.twitter.com/GG8S8ZOgtP – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 8 мая 2019 г.

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