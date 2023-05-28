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Сегодня, 22:37

Канада обошла сборную СССР/России по золотым медалям в истории чемпионата мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хоккеисты сборной Канады.
Фото Reuters

В воскресенье, 28 мая сборная Канады победила Германию (5:2) в финале чемпионата мира-2023.

Это золото стало для канадцев 28-м в истории.

Сборная Канады опередила сборные СССР и России по числу выигранных чемпионатов мира. Команда Советского Союза завоевывала золото 22 раза, а Россия побеждала на мировых первенствах 5 раз.

Помимо рекорда по выигранным чемпионатам мира, Канаде принадлежит рекорд по общему числу медалей на мировых первенствах — 53.

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Сборная Канады обыграла Германию и завоевала золотые медали чемпионата мира

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