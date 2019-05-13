Илья Ковальчук: "Сезон не получился не только у меня, но и у всего "Лос-Анджелеса"

Капитан сборной России, посол БК "Лига Ставок" Илья Ковальчук - о выступлениях за "Лос-Анджелес" в НХЛ.

- У вас есть свое внутреннее объяснение, почему в "Лос-Анджелесе" у вас первый сезон не получился?

– Он не получился не только у меня, но и у всей команды. Если бы провалился один я, у меня было бы к себе намного больше вопросов. Но теперь вместе с командой и генменеджером мы ждем нового сезона.

– Со стороны создавалось впечатление, что от вас почему-то хотят совсем не того, что вы любите и умеете делать на площадке.

– Когда я заключал контракт, "Лос-Анджелес" тренировал Джон Стивенс, мы созванивались с ним, обговаривали мою роль в команде. Потом пришел новый тренер, и у него было свое видение хоккея, и он делал ставку на других игроков. Мне оставалось только работать и ждать своего шанса. (Андрей Вдовин)

Полностью интервью Ильи Ковальчука - здесь.