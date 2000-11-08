Гретцки и Куинн возглавят сборную Канады

Сегодня, как сообщили накануне канадские СМИ, хоккейная ассоциация этой страны объявит о новых назначениях на должности руководителей главной команды страны, которые будут готовить сборную к Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Пэт Куинн, тренер и директор "Торонто Мэйпл Ливз", по утверждению спортивного сайта TSN, займет пост наставника сборной, а Уэйн Гретцки станет менеджером команды.