Гретцки и Куинн возглавят сборную Канады
8 ноября 2000, 13:55
Сегодня, как сообщили накануне канадские СМИ, хоккейная ассоциация этой страны объявит о новых назначениях на должности руководителей главной команды страны, которые будут готовить сборную к Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Пэт Куинн, тренер и директор "Торонто Мэйпл Ливз", по утверждению спортивного сайта TSN, займет пост наставника сборной, а Уэйн Гретцки станет менеджером команды.
Журналисты ссылаются на анонимные источники, никаких комментариев из первых рук получить не удалось. "Я не хочу все портить преждевременными комментариями", - заявил Куинн.
Кстати, Гретцки свою последнюю игру за сборную провел на Олимпиаде-98 в Нагано, где канадцы уступили финским хоккеистам в борьбе за бронзу.
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