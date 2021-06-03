Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Германия во второй раз за 30 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

18:55
3 июня. Рига. Швейцария — Германия — 2:3 Б. Фото AFP
3 июня. Рига. Швейцария — Германия — 2:3 Б. Фото AFP
Теги:

3 июня сборная Германии победила Швейцарию (3:2 Б) и вышла в полуфинал чемпионата мира-2021 по хоккею. Это второй подобный успех немецкой команды за 30 лет. Игра прошла в Риге (Латвия).

Ранее Германия заняла 4-е место на ЧМ-2010, уступив в полуфинале России (1:2).

Германия стала вторым участником полуфинала ЧМ-2021. Ранее в четверг сборная США выиграла у Словакии (6:1).

3 июня в 20.15 (мск) Россия сыграет против Канады в 1/4 финала турнира.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Чемпионат мира по хоккею-2021: расписание матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры
Ученые определили людей с высоким уровнем устойчивости к COVID-19
"Моя": Кристина Асмус появилась на фото в объятиях известного актера
Что известно о ЧП со звездой Домашнего ареста Тихановой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд