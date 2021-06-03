Германия во второй раз за 30 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

3 июня сборная Германии победила Швейцарию (3:2 Б) и вышла в полуфинал чемпионата мира-2021 по хоккею. Это второй подобный успех немецкой команды за 30 лет. Игра прошла в Риге (Латвия).

Ранее Германия заняла 4-е место на ЧМ-2010, уступив в полуфинале России (1:2).

Германия стала вторым участником полуфинала ЧМ-2021. Ранее в четверг сборная США выиграла у Словакии (6:1).

3 июня в 20.15 (мск) Россия сыграет против Канады в 1/4 финала турнира.