Стал известен промежуточный рейтинг сборных, по которому будут составлены полуфиналы ЧМ-2021
18:51
Для определения полуфинальных пар на чемпионате мира формируется специальный рейтинг с учетом результатов группового этапа по следующим критериям:
— место в группе
— очки
— разность шайб
— число голов
Промежуточный рейтинг сейчас выглядит так после матчей США — Словакия (6:1) и Швейцария — Германия (2:3 Б):
1. США (В1, 18 очков)
2. Россия (А1, 17 очков)
3. Финляндия (В2, 17 очков)
4. Чехия (А3, 13 очков)
5. Германия (В3, 12 очков)
6. Канада (В4, 10 очков)
Лучшая из оставшихся по рейтингу команда попадает на худшую из оставшихся, а вторая по посеву — на третью.
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Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
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