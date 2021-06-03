Стал известен промежуточный рейтинг сборных, по которому будут составлены полуфиналы ЧМ-2021

Для определения полуфинальных пар на чемпионате мира формируется специальный рейтинг с учетом результатов группового этапа по следующим критериям:

— место в группе

— очки

— разность шайб

— число голов

Промежуточный рейтинг сейчас выглядит так после матчей США — Словакия (6:1) и Швейцария — Германия (2:3 Б):

1. США (В1, 18 очков)

2. Россия (А1, 17 очков)

3. Финляндия (В2, 17 очков)

4. Чехия (А3, 13 очков)

5. Германия (В3, 12 очков)

6. Канада (В4, 10 очков)

Лучшая из оставшихся по рейтингу команда попадает на худшую из оставшихся, а вторая по посеву — на третью.