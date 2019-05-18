Георгиев сыграет со Швейцарией

Голкипер Александр Георгиев сыграет в завтрашнем матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швейцарии. Об этом сообщил главный тренер сборной России Илья Воробьев. (Игорь Еронко)

Сборная России занимает 1-е место в группе B, набрав 15 очков в пяти встречах. В текущем сезоне Георгиев провел 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 101 шайбу. На чемпионате мира он принял участие в одной игре против сборной Австрии (5:0).

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