Фан-зону в Кошице закрыли из-за сильного ветра

Официальная фан-зона чемпионата мира-2019 в Кошице будет закрыта сегодня, 13 мая, по соображениям безопасности в связи с плохими погодными условиями.

По прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 90 километров в час.

Фан-зона в Братиславе, где сборная России встретится со сборной Чехии​, продолжит свою работу в обычном режиме.

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