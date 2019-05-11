Чемпионат мира

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Чемпионат мира по хоккею-2019, день 2: расписание и результаты матчей

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В субботу, 11 мая, на чемпионате мира по хоккею-2019 будут сыграны по три матча в группах A и B.

Чемпионат мира по хоккею-2019. Предварительный раунд. 11 мая, суббота (время – московское)

Группа A (Кошице)

13.15 ДанияФранцияонлайн-трансляция

17.15 ГерманияВеликобританияонлайн-трансляция

21.15 СловакияФинляндияонлайн-трансляция

Группа B (Братислава)

13.15 ШвейцарияИталияонлайн-трансляция

17.15 ЛатвияАвстрияонлайн-трансляция

21.15 НорвегияЧехияонлайн-трансляция

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // прямые видеотрансляции матчей сборной России

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