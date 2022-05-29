Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отстранении сборной России и Белоруссии от выступления на ЧМ-2023.

«Какие у них есть основания для того, чтобы отстранять сборную России и Белоруссии от Чемпионата Мира? Организация уважаемая, а принимает очень странные решения! Из-за ситуации в стране? Ситуации бывают разные. Пускай тогда они вводят статьи и правила. Таких же правил нигде нет. Эмоции — это одно, а жизнь спортсменов совершенно другое.

Политику нужно убирать из спорта! Нам нужно предъявить им все возможные претензии. Они задевают моральную составляющую, финансовую и многое другое. Такими темпами наша система развалиться, этого допустить нельзя!" — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на своем официальном сайте подтвердила, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира-2023.