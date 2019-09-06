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Александр Овечкин — о Кузнецове: «Мы должны поддержать его»

18:35
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал партнера по команде Евгений Кузнецова. В августе Кузнецов был дисквалифицирован на 4 года ИИХФ. В его допинг-пробе были обнаружены следы употребления кокаина.

— Это тяжелый момент. Он совершил ошибку. Но мы должны поддержать его.

Напомним, что правила ИИХФ не распространяются на НХЛ. Североамериканская лига пока не применяла никаких санкций к Кузнецову.

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