Александр Овечкин — о Кузнецове: «Мы должны поддержать его»
18:35
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал партнера по команде Евгений Кузнецова. В августе Кузнецов был дисквалифицирован на 4 года ИИХФ. В его допинг-пробе были обнаружены следы употребления кокаина.
— Это тяжелый момент. Он совершил ошибку. Но мы должны поддержать его.
Напомним, что правила ИИХФ не распространяются на НХЛ. Североамериканская лига пока не применяла никаких санкций к Кузнецову.
НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...