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Разорвал канадскую оборону и прошил вратаря. ЦСКА напомнил о космическом голе Каменского в финале Кубка Канады

17:10
Финал Кубка Канады-1987. Фото nhl.com
Финал Кубка Канады-1987. Фото nhl.com
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Twitter ЦСКА вспомнил легендарный гол, который забил нападающий Валерий Каменский в составе сборной СССР в матче финала Кубка Канады против канадцев (6:5 ОТ). Сегодня, 18 апреля, прославленному нападающему исполняется 54 года.

Каменский в начале второго периода того матча совершил сольный прорыв, вырвался к воротам Гранта Фюра и послал шайбу в сетку ворот соперника. На том момент счет в матче стал 4:1 в пользу сборной СССР.

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