Разорвал канадскую оборону и прошил вратаря. ЦСКА напомнил о космическом голе Каменского в финале Кубка Канады

Twitter ЦСКА вспомнил легендарный гол, который забил нападающий Валерий Каменский в составе сборной СССР в матче финала Кубка Канады против канадцев (6:5 ОТ). Сегодня, 18 апреля, прославленному нападающему исполняется 54 года.

Каменский в начале второго периода того матча совершил сольный прорыв, вырвался к воротам Гранта Фюра и послал шайбу в сетку ворот соперника. На том момент счет в матче стал 4:1 в пользу сборной СССР.