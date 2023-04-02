Хоккей в Норильске: 15 олимпийских чемпионов и новый профессиональный клуб

После благотворительного матча легенд в городе на Крайнем Севере было объявлено о создании клуба ВХЛ.

В Норильске прошел уже шестой благотворительный матч команды легенд хоккея, собравший в этот раз по-настоящему уникальный состав. В Заполярье приехали 15 олимпийских чемпионов, из них пять двукратных — Александр Якушев, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов и Сергей Макаров, который был главным тренером команды.

Тем не менее на льду легендам пришлось непросто. Противостояла им сборная Норильска, составленная из сотрудников различных предприятий «Норникеля». Звёзды хоккея сразу повели 3:0 после шайб Виталия Прохорова, Романа Ильина и Алексея Жамнова. Но хозяева не сдавались и дважды сравнивали счет — с 0:3 и 4:7, а в итоге уступили лишь одну шайбу — 8:9.

Евгений Тумашов

— Норильская команда прибавила за прошедший год, это видно, — отметил олимпийский чемпион Алексей Жамнов. — Для нас такие встречи тоже большой плюс в плане общения, возможности посмотреть, как развивается хоккей в регионах.

Дубль у именитых гостей на счету Александра Могильного. А у хозяев хет-трик оформил Алексей Вязников — главный специалист в Заполярном филиале.

— Это кумиры моего детства, очень приятно играть против них и тем более забивать, — признался Вязников. — Спасибо компании, что организовала такой матч.

Прославленные хоккеисты сыграли не только против норильчан, но и вместе с ними — Игорь Ларионов и Алексей Морозов вышли на лёд в составе детских команд и провели мастер-классы, а блогер Vobon организовал для юных игроков увлекательные конкурсы.

Евгений Тумашов

— Я получил удовольствие от того, что мальчишки играют вдохновенно и творчески, — сказал Игорь Ларионов. — Важно дать парням надежду на то, что они могут стать лучше, что у них есть шанс.

Помощь детским хоккейным школам Норильска и Дудинки была главной целью благотворительного матча. 1,3 миллиона рублей было собрано от пожертвований, а «Норникель» увеличил эту сумму до шести. С учётом этой встречи хоккейные школы Таймыра получили уже 22 миллиона рублей за шестилетнюю историю матча.

Евгений Тумашов

Но главным событием дня стала долгожданная новость: в Норильске появится собственный профессиональный хоккейный клуб! Заявил об этом глава «Норникеля» Владимир Потанин во время церемонии награждения.

— Мы понимаем, что иногда принимаются решения о создании клуба там, где людям это не очень интересно, — сказал Вячеслав Фетисов. — Здесь мы точно знаем, что в Норильске хоккей будет главной игрой.

Евгений Тумашов

В ближайшие годы в Норильске появится и новый Ледовый дворец. «Мы помним про то, что для Норильска очень важно сохранение общественного пространства: при неблагоприятном климате нужно находиться внутри помещений, поэтому вслед за «Ареной», вслед за «Айкой» у нас будут появляться новые объекты, в частности, мы постепенно приступим и к переоборудованию и строительству Ледового дворца», — сообщил Владимир Потанин.

Детали про новую команду пока не разглашаются. Но очевидно, что география российского хоккея будет расширена. И местные мальчишки, которые в восторге перенимали опыт от Фетисова, Касатонова, Ларионова, Каменского и других легенд, вскоре получат возможность проявить себя на принципиально более высоком уровне.

Анатолий Курагин