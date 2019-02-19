"Звезда" одержала выездную победу над "КРС-ОЭРДЖИ"

"Звезда" на выезде всухую обыграла "КРС-ОЭРДЖИ" со счетом 3:0 в единственном матче игрового дня регулярного чемпионата ВХЛ.

Голы в составе победителей забили Никита Попугаев, Никита Макеев и Иван Силаев.

Благодаря этой победе, команда из Чехова набрала 76 очков в 55 матчах и вышла на пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.

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"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) - "Звезда" (Чехов) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Попугаев - 5 (Подлубошнов), 6:36 - 0:1. Макеев - 5 (Силаев), 27:25 - 0:2. Силаев - 12 (Левицкий), 49:54 - 0:3.

Вратари: Лием - Третьяк.

Судьи: Заболотнев, Метальников.

19 февраля. Пекин. Beijing Aozhong Ice Rink.