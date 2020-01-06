«Югра» проиграла дома «Соколу»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Сокол» на выезде обыграл «Югру» со счетом 4:3 в овертайме. В другом матче «Рубин» победил «Ермак» со счетом 2:0.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Сокол» (Красноярск) — 3:4 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 0:1)

Голы: Севостьянов — 7 (бол., Мищенко, Бочков), 14:47 — 0:1. Митрофанов — 9 (Савельев, Вилков), 23:20 — 0:2. Митрофанов — 10 (Савельев), 35:32 — 0:3. Арсенюк — 11 (бол., Кириллов, Акмальдинов), 58:32 — 1:3. Акмальдинов — 12 (Махановский), 58:41 — 2:3. Акмальдинов — 13 (Кириллов, Арсенюк), 59:53 — 3:3. Князев — 18 (бол., Гловацкий, Цыганов), 61:06 — 3:4.

Вратари: Волков (Иванников, 35:32, 58:22 — 58:32, 59:19 — 59:53) — Шилин.

Судьи: Беляев, Петров.

6 января. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».

«Рубин» (Тюмень) — «Ермак» (Ангарск) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Горбунов — 8 (Иванов), 24:33 — 1:0. Кунгурцев — 1, 35:14 — 2:0.

Вратари: Артамкин — Анаркулов (59:13 — 59:29).

Судьи: Максимов, Цицаров.

6 января. Тюмень. Дворец спорта.